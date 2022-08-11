В Минске назвали сроки запуска белорусского порта на северо-западе России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе России должен начать работу до конца года.

При этом Головченко не назвал точное место размещения порта, отметив, что «нужно сначала закрыть сделку, а затем раскрывать все карты».

«Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно. Что касается двух-трех дополнительных локаций, по ним президент потребовал провести дополнительный анализ экономических параметров и уточнить стоимость вложений», — сказал он.

Головченко отметил, что правительство страны представило президенту Белоруссии Александру Лукашенко несколько отработанных вариантов развития собственных портовых мощностей. По одному из них, по словам министра, решение уже принято — оно будет реализовано в ближайшее время.

Премьер также рассказал, что Минск в настоящий момент работает по теме перевалки своих экспортных грузов с 9 различными российскими портами, как на Балтийском море, так и на южных морях.

Ранее Лукашенко заявил, что правительство Белоруссии должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту. Головченко уточнил, что «отжали», говоря о доле «Беларуськалия» в портовом терминале.