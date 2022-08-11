Sohu: санкции против России станут «мертвыми бумагами» с наступлением зимы в Европе

С наступлением зимы в Европе любые антироссийские санкции сразу же превратятся в «мертвые бумаги», о которых никто не вспомнит. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Страны Евросоюза занимаются пополнением запасов российской нефти перед возможным введением эмбарго. Когда наступит зима, любые санкции могут стать «мертвыми бумагами», о которых при ведении торговли с Россией уже никто не вспомнит», — отметили в публикации.

Авторы статьи указали, что покупатели нефти из России нарастили поставки до рекордных значений в последнее время. При этом прекратившие закупку топлива Испания и Греция снова стали покупать его у РФ.

В Sohu добавили, что европейские страны ищут возможность продолжать закупки нефти у России, даже под видом топлива неизвестного происхождения. Всего это говорит о том, что Евросоюзу будет очень тяжело, когда наступит декабрь. При этом при необходимости торговля может продолжиться, минуя все ограничительные документы.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что Россия одерживает победу в противостоянии на мировом рынке нефти, несмотря на жесткие санкции западных государств. По мнению обозревателя издания Хавьера Бласа, на этот факт указывают множество индикаторов, в том числе объем добычи российской нефти, которые практически вернулись к показателям начала года, составив 10,8 млн баррелей в сутки.