Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Житель Саратовской области избил подругу и заколол ее вилкой 14:18
«Дерьмо на вентилятор»: Сябитова о критике покинувших Россию... 14:17
Создатели движка Unity показали видео, где львенок 13 секунд мучает льва-отца 14:16
Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи части бизнеса в России 14:14
Россияне стали чаще заказывать онлайн-продукты для здорового питания 14:13
Чижов заявил, что тема выдачи шенгенских виз россиянам пока не стала центром дискуссий... 14:11
В Минске назвали сроки запуска белорусского порта на северо-западе России 14:11
В «Фиорентине» сообщили о возвращении Кокорина в общую группу... 14:10
Звезда «Сватов» Кошмал заявила о безразличии к Добронравову 14:10
Стала известна зарплата Миранчука в «Торино» 14:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Sohu: санкции против России станут «мертвыми бумагами» с наступлением зимы в Европе

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

С наступлением зимы в Европе любые антироссийские санкции сразу же превратятся в «мертвые бумаги», о которых никто не вспомнит. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Страны Евросоюза занимаются пополнением запасов российской нефти перед возможным введением эмбарго. Когда наступит зима, любые санкции могут стать «мертвыми бумагами», о которых при ведении торговли с Россией уже никто не вспомнит», — отметили в публикации.

Авторы статьи указали, что покупатели нефти из России нарастили поставки до рекордных значений в последнее время. При этом прекратившие закупку топлива Испания и Греция снова стали покупать его у РФ.

В Sohu добавили, что европейские страны ищут возможность продолжать закупки нефти у России, даже под видом топлива неизвестного происхождения. Всего это говорит о том, что Евросоюзу будет очень тяжело, когда наступит декабрь. При этом при необходимости торговля может продолжиться, минуя все ограничительные документы.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что Россия одерживает победу в противостоянии на мировом рынке нефти, несмотря на жесткие санкции западных государств. По мнению обозревателя издания Хавьера Бласа, на этот факт указывают множество индикаторов, в том числе объем добычи российской нефти, которые практически вернулись к показателям начала года, составив 10,8 млн баррелей в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть