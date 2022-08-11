В Венгрии подтвердили возобновление поставок российской нефти по «Дружбе»

Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова начала поступать в страну по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство MTI со ссылкой на публикацию министерства, передает РИА «Новости».

«С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее пресс-секретарь НПЗ Slovnaft Антон Молнар сообщил, что нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать на территорию Словакии.

До этого помощник главы компании-оператора словацкого участка нефтепровода «Дружба» Transpetrol Линда Вашковичова заявляла, что поставки нефти в Чехию через участок в Словакии не будут восстановлены.

4 августа Украина приняла решение о приостановке транзита российской нефти, которая идет по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской «Транснефти» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за европейских санкций. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по предоплате в 100%.