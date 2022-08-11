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В Чехии рассказали, когда ждут нефть по «Дружбе»

Чешский оператор сообщил, что поступление нефти по «Дружбе» ожидается 12 или 13 августа

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РИА «Новости»

Подача нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода «Дружба» начнется 12 августа или 13 августа. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на руководство госкомпании Mero — владельца и оператора чешского участка трубопровода.

«Ожидаем, что нефть по «Дружбе» может начать поступать к нам завтра или послезавтра», — сказал председатель компании.

Ранее словацкий оператор исключил возобновление поставок нефти по «Дружбе» в Чехию.

До этого «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».

4 августа Украина остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100%-й предоплате.

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