Минэнерго: Турция не станет подключаться к санкциям против России

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал, что страна не будет поддерживать санкции против РФ в сфере энергетики. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам политика, сейчас у Анкары действует контракт с Москвой по поставкам газовых ресурсов.

«Что касается Турции, то мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций (против России). У нас есть действующий контракт с Россией. У нас есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном. Мы находимся в контакте с ними. В случае необходимости можем увеличить поставки», — подчеркнул Донмез.

Он подчеркнул, что в 2021 году Турция потребили около 60 млрд кубометров природного газа.

Как считает Донмез, при соблюдении поставщиками срока отгрузки, каких-либо сложностей с нехваткой газа не должно произойти.

Ранее стало известно, что Турция может обсудить создание «энергетического коридора» для поставок газа в Европу. Официальных подтверждений о будущей встрече, где обсудят перспективы «энергетического коридора», пока нет.