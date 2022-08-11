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В Турции подтвердили договоренность о закупке газа из России в рублях

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Depositphotos

Договоренность по закупке Анкарой российского газа в рублях достигнута. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, передает РИА «Новости».

«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах», — сказал Денмез журналистам.

Он добавил, что график поставок и закупочные цены будут утверждены в ближайшие дни.

Ранее, 5 августа, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин на встрече в Сочи договорились о частичной оплате российского газа в рублях.

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