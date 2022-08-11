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В АКИТ сообщили, что траты россиян на онлайн-покупки за полгода выросли на 43%

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Pixabay

Траты граждан России на онлайн-покупки за первое полугодие выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

По информации организации, траты соотечественников на покупки через интернет превысили 2 триллиона рублей.

«Общий объем интернет-торговли в первом полугодии 2022 года составил 2,3 триллиона рублей (+43%) — столько потратили россияне на российских и зарубежных онлайн-площадках. Из этой суммы на внутренний рынок приходится 2,2 триллиона, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года: рост в 1,5 раза», — уточнили в АКИТ.

Как подчеркивается, доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж возросла на треть по сравнению с 2021 годом.

«Мы видим, что покупательская способность в онлайн-канале не только сохранилась, но даже выросла», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

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