Металлургам из РФ могут разрешить продать активы Evraz с одобрения регуляторов Британии

Активы металлургического холдинга Evraz, которыми владеют Александр Фролов, Александр Абрамов и Роман Абрамович, могут быть проданы лишь с одобрения британских регуляторов. Об этом пишет «Коммерсант».

Evraz, находящийся под санкциями Великобритании, планирует продать американский дивизион, который генерирует $320 млн EBITDA в год. Организация начала сбор заявок на приобретение активов североамериканского дивизиона (Evraz North America, ENA). При этом все действия осуществляются в соответствии с лицензией, выданной управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). При этом возможные денежные переводы потребуют одобрения регуляторов Британии и согласования со стороны властей страны.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что мощности компании в Северной Америки могут оцениваться на уровне $1-1,5 млрд. Однако с учетом долга в $500-700 млн, итоговая стоимость активов может быть на уровне $700 млн. Кроме того, нахождение компании под санкциями может говорить о том, что активы продадутся по цене ниже рыночной.

Аналитики посчитали, что активы Evraz могут купить крупные американские металлургические компании US Steel или Nucor. Кроме того, интерес к российским активам будет на высоком уровне, так как компания заняла свою нишу в качестве крупного производителя рельс и труб большого диаметра в Северной Америке.

9 августа агентство Bloomberg сообщило, что российский бизнесмен Роман Абрамович не может продать свою недвижимость в Великобритании из-за санкций. У бизнесмена нет возможности продать особняк в районе Кенсингтон и пентхаус в жилом комплексе «Челси Уотерфронт» в Лондоне. Он также не может продать свою долю (28,64%) в горно-металлургической компании Evraz.