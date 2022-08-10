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«Транснефть» возобновляет прокачку нефти по южной ветке «Дружбы»

«Транснефть» возобновляет прокачку нефти по «Дружбе», она поступит в Словакию 11 августа

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Global Look Press

Пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил, что нефть по южной ветке трубопровода «Дружба» поступит около 16:30 мск на границу со Словакией. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Непосредственно на территорию Словакии нефть должна поступить утром в четверг», — добавил он.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» возобновилась.

Ранее вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что прокачка российской нефти через Украину по южной ветке нефтепровода «Дружба» может возобновиться в ближайшие часы.

До этого сообщалось, что словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL перевели средства за транзит по нефтепроводу «Дружба» украинской стороне. Как отмечалось, украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти.

4 августа Украина остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100%-й предоплате.

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