В России за месяц выявили почти миллион попыток нелегальной продажи обуви

На обувном рынке в России в июле 2022 года выявили нарушений на 1,7 млрд рублей. Об этом «Газете.ru» сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В июле система «Честный знак» зафиксировала 917 тысяч попыток продать обувь с нарушениями. По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость товаров, которые пытались реализовать с нарушениями в июле, эквивалентна 1,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении организации.

Согласно данным ЦРПТ, 13% компаний, которые торгуют обувью, пытались реализовать или ввести в оборот продукцию с нарушениями. Таким зафиксировали 19,5 тысячи компаний. Больше всего нарушений выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской области и Татарстане.

В то же время, как отметил директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, число нарушений в отрасли снизилось вдвое по сравнению с среднемесячным показателем за первое полугодие 2022 года.

Накануне сообщалось, что российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» запустили и договорились совместно вести единую цифровую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.