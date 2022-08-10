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Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предупредил граждан о росте налогов с 1 января

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Global Look Press

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил журналистам в Берлине, что с 1 января 2023 года почти 48 миллионов граждан Германии столкнутся со значительным ростом налогов, сообщает РИА «Новости».

«Помимо роста цен на продовольствие и газ, 48 миллионам с 1 января грозит значительное повышение налогов», — сказал он.

Министр добавил, что во время роста цен на продукты и нестабильной экономической ситуации люди могут быть обложены налогами на сумму €10 млрд.

Линднер также отметил, что правительство Германии готовит «закон о выравнивании инфляции», с помощью которого можно предотвратить «холодную прогрессию» и «повышение цен».

По словам политика, перед повышением налогов нужно добиться большинства в парламенте и в обществе.

Кроме того, Линднер заявил, что считает неприемлемым проведение такой политики в тайне от населения.

Ранее автор немецкого издания Junge Welt Себастьян Эдингер заявил, что экономические меры министра финансов Германии Кристиана Линднера будут полезны только людям с высоким доходом. В статье отмечается, что власти Германии планируют отменить так называемую холодную прогрессию, при которой вместе с ростом доходов возрастает и ставка взимаемых с человека налогов.

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