Британцы задолжали рекордные £1,3 млрд за электроэнергию

В Великобритании домохозяйства задолжали перед поставщиками электроэнергии рекордные £1,3 млрд, Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Uswitch.

Согласно данным службы сравнения цен Uswitch.com, долги домохозяйств за электричество на июль более чем в два раза превысили сентябрьский уровень.

Уточняется, что сейчас шесть млн домохозяйств по всей стране в среднем должны поставщикам по £206. В апреле средняя сумма задолженности составляла £188.

В 2018 году в Соединенном Королевстве ввели регулирование цен на электроэнергию. Тем летом долг британцев перед поставщиками снижался. Но в 2022 году с апреля по июль размер задолженности потребителей перед поставщиками вырос на 10%.

Bloomberg пишет, что эта тенденция указывает на увеличение долга населения перед поставщиками грядущей зимой, когда спрос на газ увеличится.

Ранее 10 августа Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Британии написало, что власти страны разработали план, предусматривающий плановые отключения электроэнергии на промышленных объектах и в жилых домах, если холодная погода зимой будет сочетаться с нехваткой газа.