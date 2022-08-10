Клиенты Сбера вложили миллиард рублей в программу «Управляемый капитал»

Клиенты Сбера направили 1 млрд рублей в модельные портфели программы долгосрочного страхования жизни «Управляемый капитал» от СберСтрахования жизни. 62% инвесторов выбрали стратегию «ESG Сбалансированный средний риск».

«Управляемый капитал» сочетает преимущества страхового и инвестиционного продуктов. Клиент оформляет полис долгосрочного страхования жизни, выбирает стратегию и размещает в него капитал. Страховщик управляет портфелем и выделяет в нем застрахованным условные доли (юниты) в зависимости от размера взноса и стоимости (котировки) юнита. Доход формируется за счет изменения котировки юнита, которая определяется динамикой инструментов, входящих в портфель. Через год клиент сможет ежеквартально менять стратегию, а также частично вывести заработанные средства или внести дополнительные.

СберСтрахование жизни предлагает три рублевых портфеля с различной степенью риска — от консервативного до умеренно агрессивного.

25% держателей полисов по программе «Управляемый капитал» вложились в консервативный портфель «ESG Сбалансированный», инвестировав в общей сложности 250 млн рублей. В состав стратегии входят 70–95% облигаций и 5–15% акций.

62% инвесторов выбрали стратегию «ESG Сбалансированный средний риск», направив в нее 540 млн рублей. Структура портфеля — 50–80% облигаций и 20–40% акций.

«Программа «Управляемый капитал» предлагает инвесторам преимущества традиционных финансовых инструментов и страховой защиты. Дополнительно налогооблагаемая база по такому договору ежегодно уменьшается на действовавшую в соответствующий год среднегодовую ставку рефинансирования Банка России. В состав портфелей «Управляемого капитала» входят акции и облигации российских компаний со специализацией на ESG и национальных проектах. Сейчас такие активы торгуются существенно ниже аналогов из развивающихся стран, поэтому мы видим потенциал для роста», — отметил исполнительный директор СберСтрахования жизни Александр Тихомиров.

Минимальный взнос по программе «Управляемый капитал» составляет 1,5 млн рублей. Договор условно-бессрочный (до достижения застрахованным 120 лет) и зависит от возраста клиента на момент заключения договора.