МСП Банк начал кредитовать бизнес с отсрочкой платежа по основному долгу

Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк запустили для малого и среднего бизнеса новый продукт – «Экспресс-франшиза», предназначенный для финансирования предприятий, работающих по франчайзинговой модели. Его главной особенностью является отсрочка платежа по оплате основного долга на 90 дней.

Ставка по продукту составляет 11% годовых на срок до 3 лет. Финансовую поддержку в размере от 3 до 10 млн рублей могут получить предприниматели с положительной кредитной историей. Срок их регистрации на момент подачи заявки должен быть не менее 12 месяцев.

«Одна из задач Корпорации МСП и ее дочерних структур — реагировать на запросы бизнеса, в том числе формировать отраслевые продукты исходя из его потребностей. И сегодня один из них — расширение возможностей франчайзинга. Эта модель предусматривает организацию собственного дела с использованием опыта, технологий, имени и дизайна крупных успешных компаний. Зачастую от франчайзинга требуется только одно — вложение необходимого объема средств. Мы помогаем их найти, если у предпринимателя нет или не хватает собственных финансов. При этом даем возможность не платить первые три месяца по основному долгу, чтобы бизнес мог встать на ноги», — подчеркнул председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Доход от текущей деятельности заемщика должен покрывать расходы на обслуживание и погашение кредита. Также необходимо наличие действующего договора концессии или субконцессии с франчайзером. Воспользоваться продуктом могут малые и средние предприятия с организационно-правовой формой ООО и ИП.

«В своей работе мы прежде всего опираемся на потребности бизнеса и знаем, какой запрос сегодня есть у предпринимателей. Особенно тщательно отслеживаем, чтобы новые кредитные продукты соответствовали ожиданиям целевой аудитории. Новый продукт по технологии экспресс-кредитования был разработан в тесной связке с бизнес-сообществом. В линейке же «Экспресс-франшиза» стала первым продуктом с подобными возможностями. Подать заявку можно дистанционно через систему АИС НГС», — сказал председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Согласно условиям «Экспресс-франшизы», срок рассмотрения кредитной заявки при минимальном пакете документов с залоговым обеспечением в виде приобретаемого имущества составит 72 часа плюс оформление залогового обеспечения.