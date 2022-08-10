Немецкая E.ON списала около €700 млн из-за переоценки доли в «Северном потоке»

Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON списала около €700 млн в связи с переоценкой своей доли в операторе газопровода «Северный поток». Информация об этом следует из отчетности компании за первые шесть месяцев 2022 года.

«В условиях возросшей неопределенности оценка инвестиций по состоянию на 30 июня 2022 года снижена примерно на €700 млн по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

В операторе газопровода «Северный поток» E.ON принадлежит доля в 15,5%.

В документе напомнили о снижении прокачки топлива по «Северному потоку» со стороны «Газпрома» с июня. Объемы сократили до 20% от мощности. «Неясно, сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе», — отмечается в отчетности.

В «Газпроме» снижение объемов экспорта объяснили проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия.

После этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что санкции никак не препятствуют отправке турбины Siemens для газопровода «Северный поток».