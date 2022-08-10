Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ученые смогли вырастить древесину без дерева в лаборатории 13:45
Главы МИД G7 призвали РФ «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС... 13:45
Актер Халилов заявил, что его бесят сравнения с Шаламе и Деппом 13:42
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинских беженцев воевать... 13:39
В Молдавии запретили перевозить дрова по ночам 13:39
Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами рассказал... 13:38
Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР 13:38
Умер автор детской книги «Снеговик» Рэймонд Бриггс 13:35
Тарпищев считает проигрыш Касаткиной следствием шумихи вокруг ее каминг-аута 13:35
США и Норвегия испытали «гибридный» снаряд 13:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Немецкая E.ON списала около €700 млн из-за переоценки доли в «Северном потоке»

close
100%
Jens Bttner/dpa/Global Look Press

Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON списала около €700 млн в связи с переоценкой своей доли в операторе газопровода «Северный поток». Информация об этом следует из отчетности компании за первые шесть месяцев 2022 года.

«В условиях возросшей неопределенности оценка инвестиций по состоянию на 30 июня 2022 года снижена примерно на €700 млн по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

В операторе газопровода «Северный поток» E.ON принадлежит доля в 15,5%.

В документе напомнили о снижении прокачки топлива по «Северному потоку» со стороны «Газпрома» с июня. Объемы сократили до 20% от мощности. «Неясно, сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе», — отмечается в отчетности.

В «Газпроме» снижение объемов экспорта объяснили проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия.

После этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что санкции никак не препятствуют отправке турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть