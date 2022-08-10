«Ъ»: два турецких банка начали принимать карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками

Турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками, сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно данным издания, два турецких банка из пяти, которые подписали соглашение с платежной системой «Мир», принимают карты без оглядки на SDN-статус банка-эмитента.

В частности, банки теперь принимают карты Сбера и ВТБ. Турецкие банки, принявшие решения принимать карты подсанкционных банков, рискуют попасть под вторичные санкции со стороны.

«В рамках одной платежной системы, например «Мир», думаю, есть правило о приеме любых карт с логотипом этой системы — различных эмитентов, типов, так называемое правило «Honor all cards rule». Турецкий эквайер будет видеть, карты каких эмитентов будут приходить в его торговые точки, но он будет рассчитываться с ними по этим платежам через расчетный банк ПС» (организация запрещена в России), — рассказал независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

В целом в Турции карты «Мир» принимают пять банков: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в вопросе использования карт «Мир» в Турции есть «серьезные подвижки».