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«Ъ»: два турецких банка начали принимать карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками, сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно данным издания, два турецких банка из пяти, которые подписали соглашение с платежной системой «Мир», принимают карты без оглядки на SDN-статус банка-эмитента.

В частности, банки теперь принимают карты Сбера и ВТБ. Турецкие банки, принявшие решения принимать карты подсанкционных банков, рискуют попасть под вторичные санкции со стороны.

«В рамках одной платежной системы, например «Мир», думаю, есть правило о приеме любых карт с логотипом этой системы — различных эмитентов, типов, так называемое правило «Honor all cards rule». Турецкий эквайер будет видеть, карты каких эмитентов будут приходить в его торговые точки, но он будет рассчитываться с ними по этим платежам через расчетный банк ПС» (организация запрещена в России), — рассказал независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

В целом в Турции карты «Мир» принимают пять банков: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в вопросе использования карт «Мир» в Турции есть «серьезные подвижки».

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