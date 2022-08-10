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РЭУ им. Плеханова: из-за снижения товарооборота с США россиянам придется менять привычки

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pexels.com

Россиянам придется менять привычки из-за снижения товарооборота с США, но глобально рынок пострадает не сильно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По его словам, товарооборот с США у России был небольшой, но у россиян есть психологические привычки к ряду американских марок и брендов.

«Кому-то тяжело без Coca-Cola. Надо приготовиться к тому, что привычные макароны, например, могут пропасть, но это не значит, что продуктовые полки опустеют. Придется искать для себя новые бренды, и эти бренды будут не европейские и не американские», — сказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова.

Ордов указал, что среди новых игроков российского рынка появятся страны Азии, Турция, Индия.

Накануне издание РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau) написало, что импорт российских товаров в США снизился до минимума с 2004 года на фоне введенных санкций. По данным американского аналога Росстата, в июне 2022 года экспорт товаров из США в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн.

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