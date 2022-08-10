Кабмин ускорит финансирование модернизации ЖКХ за счет Фонда национального благосостояния

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об ускорении выделения денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Сообщение об этом пресс-служба правительства опубликовала на своем сайте.

«До конца 2023 года на эти цели будет направлено 150 миллиардов рублей. Из них 37 миллиардов рублей поступят в 2022 году и 113 миллиардов рублей — в 2023 году. Ранее предполагалось выделить такой объем средств до конца 2025 года», — уточняется на сайте кабмина.

Как отмечается, ускоренное выделение средств должно позволить построить и реконструировать необходимые инфраструктурные объекты опережающими темпами.

Программу финансирования строительства и реконструкции ЖКХ за счет ФНБ одобрили в начале 2022 года. В рамках программы организациям должны выделить кредиты на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

На этой неделе в Росстате сообщили, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год рекордно выросли на 7,6% (на 56,6 млрд рублей) и достигли 804,5 млрд рублей в первом квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.