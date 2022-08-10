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Илон Маск продал почти 8 млн акций Tesla на $6,9 млрд

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Ringo H.W. Chiu/AP

Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 млн акций компании на общую сумму $6,9 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

По данным телеканала, это произошло в период между 5 и 9 августа после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа в Остине.

На фоне общего падения рынка цена акций Twitter и цена акций Tesla после этого упали, отмечает CNBC.

В июле после отказала Маска от покупки Twitter акции Twitter Inc. упали во время торгов на 7,8%, до $33,93 за бумагу.

Ранее Илон Маск заявил, что сделка о покупке социальной сети Twitter состоится, если компания сможет предоставить методы подтверждения подлинности аккаунтов.

Twitter подал иск против Илона Маска через несколько дней после решения миллиардера выйти из сделки по покупке компании за $44 млрд. Маск заявил, что представители соцсети представили ему ложную информацию о количестве фейковых аккаунтов на платформе, утаив детали, которые могли сорвать сделку. В Twitter опровергают эти обвинения и заявляют, что Маск нарушил условия соглашения.

Представители Twitter хотят, чтобы Маск заплатил компании $1 млрд неустойки за срыв сделки.

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