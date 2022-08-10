V4: украинские сельхозугодья с 2024 года могут быть выкуплены неизвестными юрлицами

Украинские сельскохозяйственные угодья с 2024 года могут быть выкуплены неизвестными юрлицами — компаниями «с неясной историей владения», которые уже арендовали сотни тысяч гектаров украинских земель, сообщает агентство V4.

Он указал на то, что с 1 июля 2021 года на Украине снят мораторий на продажу сельскохозяйственных земель — при этом первые два года преимущественное право покупки будет только у граждан Украины, однако с 2024 года возможность приобрести землю появится и у иностранных юрлиц.

«Вообще в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения», — рассказал председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович.

Он напомнил, что принятие законопроекта встретило очень мощное сопротивление.

«Но в итоге людям Зеленского удалось его протолкнуть, и хотя крупные и мелкие западные компании уже присутствовали в Украине до 2014 года, нет сомнений, что после 2014 года этот процесс — заключение договоров аренды и принятие закона о земле — ускорился», — заявил Брензович.

С момента снятия моратория, по данным агентства, 17 млн гектар украинской земли были арендованы тремя международными консорциумами с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto.

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