Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — июле вырос в 3,3 раза

Согласно данным Центрального Банка России (ЦБ РФ), профицит текущего счета платежного баланса России в январе — июле 2022 года продолжил рост и составил $166,6 млрд. Отмечается, что это в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», – указал регулятор.

Профицит внешней торговли РФ в этот же период вырос в 2,5 раза и достиг $192,4 млрд. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса сформировалось за счет снижения обязательств перед нерезидентами и роста иностранных финансовых активов экономики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает «Газпром» перечислить на счет бюджета страны дополнительно 1,248 трлн руб. в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Эта сумма аналогична размеру дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года.

В российском Минфине подготовили поправки к Налоговому кодексу о повышении НДПИ для «Газпрома» в конце июня. В экономическом ведомстве поясняли, что подобная фискальная мера обусловлена высокими ценами на газ в Европе.

Согласно статистике Минфина, доходы бюджета превысили 14 трлн руб. и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета. Расходы составили 12,6 трлн руб. или 53,4% к общему объему расходов бюджета страны.