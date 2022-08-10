Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
РФС пока не достиг договоренности о проведении в сентябре игры... 04:34
Тропический шторм «Мулань» приближается к Южному Китаю 04:30
Бразильский новичок ЦСКА Мойзес хочет выучить русский язык 04:06
Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго 04:00
В Китае рассказали о военном козыре Путина против США 03:53
Комментатор Уткин: собирался болеть за команду Черчесова в групповом турнире ЛЧ 03:52
В Китае торжественно встретили участников «Армейских игр — 2022» 03:42
Минкультуры поддержит производство фильмов Грамматикова, Ханта и киностудии Учителя 03:40
Определился соперник команды Черчесова «Ференцварош» в раунде плей-офф Лиги Европы 03:33
ESM: без российского газа в ЕС придется нормировать снабжение компаний зимой 03:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — июле вырос в 3,3 раза

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ

Согласно данным Центрального Банка России (ЦБ РФ), профицит текущего счета платежного баланса России в январе — июле 2022 года продолжил рост и составил $166,6 млрд. Отмечается, что это в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», – указал регулятор.

Профицит внешней торговли РФ в этот же период вырос в 2,5 раза и достиг $192,4 млрд. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса сформировалось за счет снижения обязательств перед нерезидентами и роста иностранных финансовых активов экономики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает «Газпром» перечислить на счет бюджета страны дополнительно 1,248 трлн руб. в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Эта сумма аналогична размеру дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года.

В российском Минфине подготовили поправки к Налоговому кодексу о повышении НДПИ для «Газпрома» в конце июня. В экономическом ведомстве поясняли, что подобная фискальная мера обусловлена высокими ценами на газ в Европе.

Согласно статистике Минфина, доходы бюджета превысили 14 трлн руб. и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета. Расходы составили 12,6 трлн руб. или 53,4% к общему объему расходов бюджета страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть