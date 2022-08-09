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Глава «Булгаргаза» Йоцов принял за шутку письмо «Газпрома» об оплате газа из РФ в рублях

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов во время заседания Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР), где обсуждалось предложение организации повысить цены на газ в августе сразу на 60%, признался, что воспринял официальное письмо компании «Газпром экспорт» об оплате газа из России в рублях как шутку. Об этом сообщает ТАСС.

«Верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что все это шутка», — сказал он, отвечая на вопросы председателя КЕВР Ивана Иванова.

Председатель КЕВР в свою очередь отметил, что ответственность в этом случае должен нести только глава «Булгаргаза».

«Они вас предупредили. Вы не верили, но как руководитель большой газовой компании Болгарии должны были действовать, а не только спрашивать правительство, именно вы должны были искать дополнительные возможности прямых поставок», — указал Иванов.

Ранее обозреватель Виктор Стефанов рассказал, что власти страны боятся платить за газ в рублях, указав на «подводные камни» этой схемы.

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