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Bloomberg: Абрамович не может продать свои активы в Великобритании из-за санкций

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РИА Новости

Российский бизнесмен Роман Абрамович не может продать свою недвижимость в Великобритании из-за санкций, пишет Bloomberg.

По данным агентства, его счета в британских банках также остаются замороженными.

У бизнесмена нет возможности продать особняк в районе Кенсингтон и пентхаус в жилом комплексе «Челси Уотерфронт» в Лондоне. Он также не может продать свою долю (28,64%) в горно-металлургической компании Evraz. После попадания Абрамовича в санкционный список цена акций компании на Лондонской бирже упала на 87%.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович нанял американскую компанию Kobre & Kim, чтобы она представляла его интересы в деле, связанном с арестом двух самолетов бизнесмена Соединенными Штатами.

В фирме заявили изданию, что согласились представлять интересы Абрамовича, так как он «участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности», а решение его юридических вопросов поможет продолжить работу бизнесмена в этом направлении.

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