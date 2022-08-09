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Губернатор Алиханов призвал подать иск в ВТО из-за ограничений калининградского транзита

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвященной проблемам транзита грузов в регион, выступил с инициативой подать иск во Всемирную торговую организацию из-за транзитных ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, вот те затраты, которые сейчас несут экономические операторы РФ, бюджет, который будет субсидировать, очевидно, какое-то время морские перевозки, все эти затраты необходимо в рамках органа по разрешению споров ВТО заявлять в качестве иска...» — сказал Алиханов.

По его словам, иск нужно подавать «как минимум» к Литве или же к Евросоюзу в целом, так как он ответственен за введение санкций, и не учитывает обязательства перед Калининградом.

Ранее МИД РФ потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС.

До этого Алиханов cообщил об исчерпании лимита перевозок через Литву.

5 августа власти Калининграда обвинили Литву в имитации исполнения решения Еврокомиссии по транзиту.

Сообщалось, что в Калининграде ожидают от Литвы конкретных документов, содержащих разъяснения по оплате транзита грузов через территорию страны, а также возобновления транзита в нормальном режиме.

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