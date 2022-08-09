Эксперты назвали вероятные причины отмены льготы ЦБ по эквайрингу для бизнеса

Эксперты высказали мнение, что Банк России не будет продлевать ограничение эквайринговой комиссии для компаний, которые продают социально значимые товары и услуги, до уровня 1%. По их мнению, мера себя не оправдала.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил, что таким шагом Банк России пытался предоставить зеленый коридор для адаптации бизнеса, одновременно выполняя несколько задач.

«Во-первых, плавную трансформацию программ клиентской лояльности. Во-вторых, реализацию контринфляционных мер, в рамках которых снижение издержек бизнеса было призвано дать адекватные ценовые сигналы на потребительском рынке и предупредить рост цен», — сказал Бархота.

«Вслед за принятием решения о введении этого ограничения комиссии на эквайринг в марте 2022 года, банки стали массово ухудшать программы лояльности и снижать кэшбэк. То есть, понесенные издержки банки просто переложили на плечи потребителя», — сказал аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

Эксперт банковского рынка Василий Кутьин рассказал, что льготная ставка эквайринга распространяется на торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов.

«То есть, эта мера поддержки бизнеса. Но очевидно, что выпадающие комиссионные доходы банки будут компенсировать, в частности, за счет снижения привлекательности программ лояльности: они, как правило, нацелены на те же «социально значимые» товары и услуги: продукты, топливо, услуги связи. Поэтому эти выпадающие комиссии в значительной части просто перекладываются на конечного потребителя — частного клиента банка», — сказал он.

Непопулярность меры признали и в Банке России. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в конце мая сообщила, что регулятор не собирается продлевать ограничение комиссии на эквайринг по ряду товаров и услуг после 31 августа, потому что конечные потребители не испытывают пользы от этой меры. Она добавила, что 1 сентября банки смогут вернуться к прежней схеме работы с эквайрингом.