Крупнейший в Германии крематорий из-за экономии газа начал работать круглосуточно

Немецкий крематорий Рейн-Таунус ради экономии газа начал работать круглые сутки. Об этом написала газета Bild со ссылкой на сообщение управляющего самого крупного крематория в Германии Карла-Хайнца Кенсгена.

«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и перешли на новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», — рассказал он.

По словам Кенсгена, в учреждении больше не отключают печи для кремации, таким образом не требуется тратить топливо для повторного нагрева. Энергию устройство получает от самого процесса сжигания. При обычном режиме работы камни в печах нагреваются при помощи газа до температуры в 800 градусов Цельсия.

Директор Рейн-Таунуса добавил, что огонь в печах горит непрерывно с начала августа, крематорий не прерывает работу и в выходные дни.

В конце июля сообщалось, что в немецком Аугсбурге из-за топливного кризиса начали экономить энергию, отключая подсветку исторических зданий, приглушая фонари и сокращая время работы фонтанов.