Delfi: в Литве закончилась эпоха дешевого газа

После прекращения поставок российского газа в Литву в прибалтийской стране выросли цены на электроэнергию, а промышленные отрасли оказались в трудном положении. Об этом сообщает портал Delfi.

В начале августа стоимость электричества в Литве вырос до 500 евро за мВт. Эксперты считают, что эпоха дешевой электроэнергии подошла к концу. В результате Вильнюс начнет возмещать гражданам по 9 евроцентов за каждый кВт, цитирует публикацию Общественная служба новостей.

Специалист в сфере энергетики Видмантас Янкаускас считает, что литовцев ждет не только тяжелая зима, но и следующая весна. Надежды на дешевую электроэнергию больше нет, заявил еще один эксперт в области энергетики Саюкюс Кутас.

При этом компенсация за электричество может завершиться после Нового года, об этом заявил вице-премьер энергетики Альбинас Зананавичю. В издании отметили, что панические настроения заметны как среди населения, так и среди промышленников.