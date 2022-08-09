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«Известия» сообщили о росте продажи масок в России на 17% относительно июня

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Объем продаж одноразовых медицинских масок в России увеличился на 17% в июле относительно июня. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение представителей ресурса «Чек Индекс».

Как отмечают аналитики сервиса, еще в июне одноразовых масок в России продали на 87% меньше, чем годом ранее.

Возвращение спроса на маски объясняют тем, что в некоторых российских регионах это средство защиты снова становится обязательными для определенных учреждений или категорий граждан. Например, 8 августа в Туве ввели строгий масочный режим в местах массового пребывания людей. В Москве и Калужской области масочный режим начал действовать в медицинских учреждениях.

Масочные режимы снова вводят на фоне роста количества новых случаев заболевания коронавирусом в России. За прошедшую неделю заболели до 17,9 тыс. человек. За месяц с 8 июля — когда зафиксировали 3,5 тыс. заражений — заболеваемость выросла в пять раз, следует из данных «стопкоронавирус.рф».

В марте этого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий ограничения, связанные с коронавирусом, которые действовали с весны 2020 года.

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