МСП Банк открыл корсчета в иностранных валютах

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, начал осуществлять ВЭД-расчеты в пяти валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теперь клиентам МСП Банка доступны счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях. Также в ближайшее время станут доступны счета в узбекских сумах.

«В сложившихся условиях смены логистических маршрутов и введения механизма параллельного импорта важно предоставить клиентам возможность диверсификации международного сотрудничества и развития бизнеса с партнерами из стран ЕАЭС. Это необходимо, в первую очередь, для увеличения доли расчетов между дружественными странами», — прокомментировал председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Кроме того, для клиентов Банка также доступны расчеты в китайских юанях.