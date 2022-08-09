Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Осужденный за разбой мужчина пытался сбежать из СИЗО «Бутырка» под видом... 11:52
Умер 84-летний японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ 11:51
Лукашенко предупредил, что в Белоруссии может стать хуже, чем на Украине 11:50
В Каталонии россиянку обвинили в краже детей из украинской семьи и отобрали... 11:48
Футболист Тигиев рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после перехода... 11:47
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь раскритиковал западную демократию с помощью... 11:47
Система бронирования авиабилетов будет работать только на российском ПО 11:45
Андрей Соколов рассказал, как изменились его отношения с друзьями и коллегами после... 11:43
Сенатор Рукавишникова призвала Роскомнадзор проверить использование VPN на законность 11:34
Российские танки Т-90М, участвующие в СВО, получили дополнительную защиту 11:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

МСП Банк открыл корсчета в иностранных валютах

close
100%
МСП Банк

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, начал осуществлять ВЭД-расчеты в пяти валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теперь клиентам МСП Банка доступны счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях. Также в ближайшее время станут доступны счета в узбекских сумах.

«В сложившихся условиях смены логистических маршрутов и введения механизма параллельного импорта важно предоставить клиентам возможность диверсификации международного сотрудничества и развития бизнеса с партнерами из стран ЕАЭС. Это необходимо, в первую очередь, для увеличения доли расчетов между дружественными странами», — прокомментировал председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Кроме того, для клиентов Банка также доступны расчеты в китайских юанях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть