Reuters: американский танкер впервые доставил нефть в порт Росток в Германии

Американский танкер Capricorn Sun с нефтью впервые прибыл из Соединенных Штатов в порт Росток в Германии на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv.

Уточняется, что танкер, зафрахтованный британским концерном Shell, загрузил нефть у побережья Луизианы в США и разгрузился 3 августа в порту Росток в Германии. По оценкам аналитиков, судно перевозило около 570 тыс. баррелей нефти.

Нефтяной терминал Ростока в Балтийском море соединен трубопроводом с двумя нефтеперерабатывающими заводами в городах Шведт и Лойна.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса сообщало, что Германия полностью откажется от угля из России 1 августа, а с 31 декабря — от российской нефти. По его словам, теперь самым сложным для Германии будет найти альтернативу российским энергоресурсам.

6 августа представитель Левой партии Грегор Гизи заявлял, что решение правительства Германии постепенно отказаться от поставок российской нефти и газа является «непродуманным», а санкции в отношении России могут навредить ФРГ и другим странам.