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МИД Литвы: поиском решений по оплате транзита должна заниматься Россия

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на национальном телевидении заявил, что Москва, а не Вильнюс должна заниматься поиском решений по оплате калининградского грузового железнодорожного транзита. Об этом информирует ТАСС.

«Это (расчет за транзит) является предметом ответственности России, которая должна найти способы оплаты», — указал Ландсбергис.

По словам дипломата, уже были случаи, когда при отказе банков принимать от РФ платежи, Россия рассчитывалась наличными.

«Не уверен в том, что расчет за транзит мог бы осуществляться наличными деньгами, но просто отмечаю, что творчески мыслящие люди находят подходящие способы», — заключил представитель Литвы.
Коммерческая организация «Шяулю банкас», через которую ранее оплачивался транзит, сообщила, что с 1 сентября на фоне европейских санкций против РФ из-за событий на Украине прекращает все операции с российскими клиентами.

Российская сторона вручила Вильнюсу ноту из-за банковских проблем с калининградским транзитом. Москве ответили, что не могут вмешиваться в решения коммерческих структур.

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали седьмой пакет ограничений, которые будут применяться в отношении России. Очередные рестрикции касаются золота и товаров двойного назначения, но не затрагивают торговлю энергоресурсами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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