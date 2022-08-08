Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона 20:25
Tele2 осуществляет проверку из-за утечки данных пользователей 20:15
Украинка рассказала, как использует порносайты для общения с россиянами... 20:13
«Рубин» уже третий матч подряд в Первой лиге не может победить 20:11
Гадюка напала на мужчину под Нижним Тагилом 20:04
Охранник прилюдно занялся сексом с посетительницей в баре Севастополя 20:04
МИД: Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ 20:04
Обвиняемому в госизмене россиянину Титову продлили арест 20:01
В Германии заявили, что закон о смене пола подтолкнет русских немцев... 19:59
Всемирный банк: США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета 19:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

CNBC: потенциальное сокращение экспорта газа из Австралии создаст проблемы для рынка в Азии

close
100%
Jason Lee/Reuters

Сокращение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии нанесет удар по газовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает CNBC.

Австралийская комиссия по конкуренции и потребительскому рынку призвала к снижению поставок СПГ за границу для защиты внутреннего рынка. Регулятор считает, что часть страны в ближайший год может столкнуться с дефицитом топлива. Канберра может запустить механизм, который помешает австралийским экспортерам газа экспортировать топливо.

В отраслевой ассоциации газовых компаний считают, что в случае применения механизма, Япония, Корея и Филиппины — крупнейшие покупатели СПГ в регионе — столкнутся с ростом цены на этот энергоресурс. Дело в том, что регион месяцами живет в условиях жесткой конкуренции на фоне стремления европейской стороны нарастить закупки для замещения части топлива из России.

Некоторые австралийские компании, по оценкам специалистов S&P Global Market Intelligence, уже начали сокращать объем продаж на спотовом рынке. Цены на СПГ с конца февраля уже выросли почти на 80%.

В марте министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила о запрете импорта нефти и других энергоресурсов из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть