CNBC: потенциальное сокращение экспорта газа из Австралии создаст проблемы для рынка в Азии

Сокращение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии нанесет удар по газовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает CNBC.

Австралийская комиссия по конкуренции и потребительскому рынку призвала к снижению поставок СПГ за границу для защиты внутреннего рынка. Регулятор считает, что часть страны в ближайший год может столкнуться с дефицитом топлива. Канберра может запустить механизм, который помешает австралийским экспортерам газа экспортировать топливо.

В отраслевой ассоциации газовых компаний считают, что в случае применения механизма, Япония, Корея и Филиппины — крупнейшие покупатели СПГ в регионе — столкнутся с ростом цены на этот энергоресурс. Дело в том, что регион месяцами живет в условиях жесткой конкуренции на фоне стремления европейской стороны нарастить закупки для замещения части топлива из России.

Некоторые австралийские компании, по оценкам специалистов S&P Global Market Intelligence, уже начали сокращать объем продаж на спотовом рынке. Цены на СПГ с конца февраля уже выросли почти на 80%.

В марте министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила о запрете импорта нефти и других энергоресурсов из России.