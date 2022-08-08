Германии предрекли потери от торговой войны с КНР, в шесть раз превышающие ущерб от Brexit

Главная экономика Евросоюза (ЕС) — Германия — потеряет в шесть раз больше, чем после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), если Берлин разорвет экономические связи с Пекином. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на результаты исследования Немецкого Института экономических исследований (Ifo).

Больше остальных отраслей немецкой экономики от торговой войны с КНР пострадают автомобильная промышленность (- 8,47% добавленной стоимости), производители транспортного оборудования (- 5,14% добавленной стоимости) и машиностроение (- 4,34% добавленной стоимости).

Один из авторов исследования, Флориан Дорн полагает, что немецким компаниям следует переориентироваться на другие страны для снижения зависимости «авторитарных режимов».

Соавтор документа считает, что цель Берлина должна заключаться в установлении партнерства и соглашений о свободной торговле со странами-единомышленниками, такими как США.

В конце июля в Торгово-промышленной палате Германии (DIHK) сообщили, что компании в ФРГ вынуждены сокращать производство или вовсе закрываться из-за цен на газ.