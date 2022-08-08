ГНЦ «Вектор» подал заявку в Минздрав на регистрацию препарата против оспы

Государственный научный центр «Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что 8 августа в государственном реестре лекарственных средств был зарегистрирован входящий номер препарата.

По словам главного научного сотрудника отдела геномных исследований НЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора» Сергея Щелкунова, после внедрения в медицинскую практику НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

Агентство отмечает, что препарат уже успешно прошел все стадии доклинических испытаний, а также первую фазу клинических испытаний на добровольцах.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что после оспы обезьян, вероятно, будут долговременные последствия, в том числе связанные со зрением.

По словам специалиста, если этот вирус заразит глаз, присутствует риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и, в дальнейшем, рубцеванию, а в итоге — необратимой потере зрения.