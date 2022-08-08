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Владелец «Л'Этуаль» полностью купил сеть магазинов косметики «Подружка»

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100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Владеющая магазинам «Л'Этуаль» компания «Алькор и Ко» стала обладателем 100% доли сети магазинов косметики «Подружка». Об этом написал журнал Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Подружке». В пресс-службе «Л'Этуаль» также подтвердили сделку.

«29 января 2020 года ООО «Алькор и Ко» приобрела 90% ООО «Табер Трейд» (контролирует сеть «Подружка»), что позволило компании стать мажоритарным акционером. В июле 2022 года оставшиеся 10% ООО «Табер Трейд» также перешли под контроль «Л'Этуаль», — сказали в сети «Л'Этуаль».

Представитель компании отметил, что с августа в головной компании «Подружки» сменится гендиректор. Им станет Станислав Мелингер. До этого он занимал должность директора департамента технологического развития ювелирной компании «Адамас».

Генеральный директор «Л'Этуаль» Татьяна Володина сказала, что в двух парфюмерно-косметических компаниях планируют увеличить ассортимент, расширить «географию, скорость и способы доставки».

На территории России открыты 287 магазинов сети «Подружка», и насчитывается 1000 магазинов «Л'Этуаль» в 250 российских городах.

В начале июля сообщалось, что операционная структура сети магазинов косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» ООО «Алькор и Ко» создала дочернее предприятие в сфере IT — «Летутех».

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