На российском рынке появятся пассажирские и грузовые лифты из Киргизии

Киргизская компания «Sky Industrial Group» стала поставщиком пассажирских и грузовых лифтов на российский рынок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора производителя лифтов Нурбека Абдыразакова.

«Мы заключили соответствующее соглашение с одной из российских компаний на поставку лифтов на 2022-2023 годы. Речь в соглашении идет о пассажирских и грузовых лифтах, но доля пассажирских больше», — сообщил Абдыразаков.

По словам гендиректора «Sky Industrial Group», киргизская сторона выполнит условия в оговоренных объемах, отметив, что для компании это «финансово выгодно». О каких объемах поставок идет речь, он не сказал.

После 24 февраля ряд зарубежных компаний по производству лифтов покинул Россию.

В конце июня финский производитель KONE, являющийся лидером в индустрии производства лифтов и эскалаторов, решил уйти из России, продав свой бизнес местным топ-менеджерам.

Во второй половине июля американская компания-производитель подъемного оборудования Otis договорилась о продаже бизнеса в России холдингу S8 Capital, принадлежащему Армену Саркисяну. 80% отечественных лифтов были сделаны с использованием комплектующих Otis.