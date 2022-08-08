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СВР: Польша начала скупать продукцию украинского сельхоза по бросовым ценам

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Егор Еремов/РИА «Новости»

Польша планирует установить контроль над наиболее перспективными отраслями сельского хозяйства Украины, в частности проводя скупку продукции по бросовым ценам, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России (СВР).

«Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство», — говорится в заявлении.

В СВР указали, что в Польше надеются скупить активы украинских компаний и земли по «бро­совым» ценам. Так, например, СВР установила факты приобретения ячменя нового урожая по заниженной в пять раз цене — по $30 за тонну.

Кроме того, указали в ведомстве, польская сторона вкладывает средства в созда­ние транспортной инфраструктуры, чтобы затем беспре­пятственно вывозить украинское продовольствие в Европу и на другие рынки, где цены на него существенно выше.

В июле Верховная рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, который уравнивает поляков в правах с украинцами в ряде сфер. До этого украинское правительство утвердило перечень из 420 государственных организаций, которые будут ликвидированы или приватизированы. Законом также предусматривается возможность продавать предприятия с дисконтом в 50%.

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