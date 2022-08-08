Песков заявил, что Кремль не преследует цели обрушить доллар, используя нацвалюты

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не преследуют цели обрушить доллар, перейдя на использование нацвалют с Турцией.

На вопрос журналиста о том, повлияет ли договор с Турцией об использовании нацвалют при расчетах на курс доллара, Песков заявил, что сейчас многие страны ищут возможность сократить долю расчета в долларах.

«Увеличение доли в национальных валютах не имеет своей целью что-то обрушать, в частности, обрушать доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой... Страна-эмитент пошатнула доверие к этой валюте. Многие страны ищут возможность сокращения доли расчет в долларах и увеличения в национальной валюте. Вы знаете ,что в Стамбуле была достигнута важная договор об использовании национальных валют», — пояснил Песков.

Он выразил надежду, что объемы торговли с Турцией в нацвалюте будут увеличиваться.

Также Песков добавил, что расширение сотрудничества Москвы и Анкары не может стать причиной вторичных санкций, хотя ЕС и США могут продолжить оказывать беспрецедентное давление на любые страны.

Ранее Песков прокомментировал слова Зеленского о невозможности переговоров после референдумов.