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Песков заявил, что Кремль не преследует цели обрушить доллар, используя нацвалюты

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не преследуют цели обрушить доллар, перейдя на использование нацвалют с Турцией.

На вопрос журналиста о том, повлияет ли договор с Турцией об использовании нацвалют при расчетах на курс доллара, Песков заявил, что сейчас многие страны ищут возможность сократить долю расчета в долларах.

«Увеличение доли в национальных валютах не имеет своей целью что-то обрушать, в частности, обрушать доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой... Страна-эмитент пошатнула доверие к этой валюте. Многие страны ищут возможность сокращения доли расчет в долларах и увеличения в национальной валюте. Вы знаете ,что в Стамбуле была достигнута важная договор об использовании национальных валют», — пояснил Песков.

Он выразил надежду, что объемы торговли с Турцией в нацвалюте будут увеличиваться.

Также Песков добавил, что расширение сотрудничества Москвы и Анкары не может стать причиной вторичных санкций, хотя ЕС и США могут продолжить оказывать беспрецедентное давление на любые страны.

Ранее Песков прокомментировал слова Зеленского о невозможности переговоров после референдумов.

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