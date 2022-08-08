«Уралсиб» ввел комиссию 5% за входящие SWIFT-переводы

Российский коммерческий банк «Уралсиб» ввел комиссию для входящих валютных переводов из других банков в размере 5% от суммы. Информация об этом содержится в тарифном плане кредитной организации.

Минимальная сумма комиссии составляет 25 евро или долларов.

«Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте: из-за пределов сети ПАО «Банк «Уралсиб» 5% от суммы перевода», — говорится в материалах «Уралсиба».

Банк не будет брать комиссию за перевод в китайских юанях, зачисления на валютные счета вкладов и возврат непрошедшего валютного перевода.

Во второй половине июня банк «Тинькофф» сообщил об изменении условий SWIFT-переводов. Минимальная сумма платежа составит $20 000. За входящий SWIFT-перевод в долларах, евро и фунтах нужно будет заплатить комиссию 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е.

В июле Газпромбанк объявил, что вводит комиссию в размере 3% за все переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Минимальная комиссия составит 12 000 рублей.