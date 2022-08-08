В России на 45% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров во II квартале 2022 года

Спрос на услуги специалистов сферы красоты в России увеличился на 45% во II квартале 2022 года по сравнению с первым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Услуг» и агентства Data Insight.

«По данным «Авито Услуг», во втором квартале этого года по сравнению с первым спрос на услуги бьюти-мастеров по всей стране вырос на 45%, а по сравнению с прошлым годом — на 51%», — говорится в исследовании.

При этом наибольшая динамика роста спроса за указанный период отмечена в Астрахани (+57%), Казани (+52%), Новосибирске (+52%), Волгограде (+51%) и Ростове-на-Дону (+48%).

Отмечается, что наиболее востребованы мастера по маникюру и педикюру. Рост в данном сегменте составил 68%. В свою очередь, спрос на парикмахеров вырос на 65%. На третьем месте косметологи: здесь спрос увеличился на 56%. Динамика же у визажистов и специалистов по тату и пирсингу — меньше 50%

«Согласно исследованию, бьюти-индустрия оказалась самой быстрорастущей категорией услуг на рынке в сегменте микробизнеса», — подчеркнули аналитики.