Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МИД России выступил за незамедлительное восстановление режима перемирия вокруг Газы 11:19
В ХМАО медведь пришел к пожарным после пожара в его берлоге 11:17
Лукашенко призвал белорусов бежать, чтобы выйти из кризиса 11:16
Обвиняемый в заговоре по захвату власти в Белоруссии юрист Зенкович признал... 11:12
Московский подросток пытался утопить в ванной младшую сестру 11:12
В Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию, выпив уксус 11:06
«Ъ»: в России разработаны инструкции по вскрытию автомобилей... 11:04
Лобода и Барских выступили в США на частном корпоративе 11:04
Bloomberg: в районе Тайваня возобновилось судоходство 11:02
Британский студент-медик поджег себя на глазах у сына 11:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России на 45% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров во II квартале 2022 года

close
100%
Depositphotos

Спрос на услуги специалистов сферы красоты в России увеличился на 45% во II квартале 2022 года по сравнению с первым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Услуг» и агентства Data Insight.

«По данным «Авито Услуг», во втором квартале этого года по сравнению с первым спрос на услуги бьюти-мастеров по всей стране вырос на 45%, а по сравнению с прошлым годом — на 51%», — говорится в исследовании.

При этом наибольшая динамика роста спроса за указанный период отмечена в Астрахани (+57%), Казани (+52%), Новосибирске (+52%), Волгограде (+51%) и Ростове-на-Дону (+48%).

Отмечается, что наиболее востребованы мастера по маникюру и педикюру. Рост в данном сегменте составил 68%. В свою очередь, спрос на парикмахеров вырос на 65%. На третьем месте косметологи: здесь спрос увеличился на 56%. Динамика же у визажистов и специалистов по тату и пирсингу — меньше 50%

«Согласно исследованию, бьюти-индустрия оказалась самой быстрорастущей категорией услуг на рынке в сегменте микробизнеса», — подчеркнули аналитики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть