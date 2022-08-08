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В ФРГ растет популярность ломбардов на фоне увеличения стоимости газа

DPA: В ФРГ жители стали чаще носить украшения в ломбарды на фоне увеличения стоимости газа

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Unsplash

Глава Центрального союза германских ломбардов (ZDP) Вольфганг Шедль заявил агентству DPA о росте популярности ломбардов среди населения на фоне увеличения стоимости газа.

По его словам, на фоне роста цен на газ и сложной ситуации с энергоснабжением немцы относят свои украшения в ломбарды, чтобы получить деньги как можно скорее.

При этом Шедль не привел конкретных данных, но сообщил, что владельцы ломбардов «оживились» в последние недели. Также Шедль добавил, что потребность населения в кредитах может возрасти в ближайшее время из-за инфляции и высоких цен на электроэнергию.

Ранее глава немецкого союза арендаторов Лукас Зибенкоттен заявлял, что объединение опасается, что по крайней мере треть жителей страны с низким уровнем дохода ввиду стремительного повышения цен на газ не сможет оплачивать растущие счета за электроэнергию. Союз выступает за проведение всеобъемлющей реформы выплат жилищного пособия и усиление защиты от увольнения.

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