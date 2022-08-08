Немецкий союз арендаторов боится, что жители Германии не смогут оплачивать электроэнергию

Глава немецкого союза арендаторов Лукас Зибенкоттен в интервью газете Der Tagesspiegel заявил, что объединение опасается, что по крайней мере треть жителей страны с низким уровнем дохода ввиду стремительного повышения цен на газ не сможет оплачивать растущие счета за электроэнергию.

«Это чертовски много людей. Здесь речь идет о миллионах», — сказал он.

Союз выступает за проведение всеобъемлющей реформы выплат жилищного пособия и усиление защиты от увольнения. В результате они планируют облегчить жизнь квартиросъемщиков.

«Следует значительно увеличить предельные доходы людей, которые могут претендовать на жилищное пособие», — пояснил Зибенкоттен.

Он добавил, что таким порогом является €5 тыс. в месяц чистого дохода для домохозяйства.

Ранее сообщалось, что из-за высоких цен на отопление предстоящей зимой пенсионеры из Германии начали бронировать туры в теплые страны.