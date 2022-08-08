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FP: с начала года Запад выделил Украине меньше денег, чем заплатил России за газ

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Depositphotos

Запад выделил на помощь Украине $11 миллиардов, эта сумма меньше выплат которые эти страны отдали за поставки российских энергоресурсов, пишет журнал FP.

В материале приводятся подсчеты Кильского института мировой экономики, согласно которым партнеры с Запада пообещали предоставить Киеву $31 миллиард. Однако, даже с учетом роста финансовой поддержки за последние два месяца, в украинский бюджет получила лишь треть от обещанной суммы.

«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — сообщает издание.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд. Новый пакет военной помощи будет включать в себя не менее 50 бронетранспортеров М113, а также боеприпасы для дальнобойного вооружения, в том числе для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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