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Россиянам представили юань как наилучшую альтернативу доллару

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Depositphotos

Юань является наиболее привлекательной альтернативой доллару для россиян. Об этом заявил глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов агентству «Прайм».

К концу июля торги китайской валютой на Мосбирже вышли на рекордный уровень. Как отметил специалист, в некоторые дни их объем сумел превысить показатель по паре евро-рубль. При этом Тарасов указал, что американский доллар по-прежнему лидирует по объемам, юаню удалось стать третьей среди самых востребованных валют на бирже.

По словам эксперта, рост спроса на китайскую валюту делает ее наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян.

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