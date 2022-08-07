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Полянский заявил, что работы на «Северном потоке» невозможно завершить из-за санкций

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Stefan Sauer/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что технические процедуры по газопроводу «Северный поток» невозможно завершить из-за санкций, введенных против России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с радио «Таймс», передает ТАСС.

«Что касается текущей ситуации с «Северным потоком», полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для «Северного потока», а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций», — сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, почему Россия сократила поставки газа в Европу, что создает дополнительное давление на уязвимые слои населения Европы и Великобритании.

Зампостпреда отметил, что Россия была и по-прежнему является надежным поставщиком газа в Европу.

«Идея введения антироссийских санкций принадлежит не нам, так что в первую очередь надо спрашивать тех безрассудных европейских политиков, в том числе британских, которые ни во что не ставят интересы своих народов», — заключил он.

Ранее «Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока». Как пояснили в компании, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной.

«Газпром» также обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Siemens, в свою очередь, отклонила критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.

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