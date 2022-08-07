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В Молдавии заявили, что украинские нефтетрейдеры «перекупили все молдавские компании»

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Dmitry Lovetsky/AP

Министр сельского хозяйства и регионального развития Молдавии Владимир Боля заявил, что украинские нефтетрейдеры «перекупили все молдавские транспортные компании», сообщает Sputnik Молдова.

По его словам, украинцы предложили молдавским транспортникам за перевозку тонны топлива 85 евро вместо прежних 45.

«И где наши транспортники? Все – на Украине», — добавил он.

Ранее бывший премьер Молдавии Ион Кику заявил об остановке предприятий из-за энергетического кризиса.

По его словам, предприятия в стране начали закрываться, так как правительство Молдавии не желает обсудить с Россией цену на газ. В качестве примера он привел кишиневский кирпичный завод Macon, который был вынужден прекратить свою работу из-за действующих тарифов на газ. В результате Молдавия может потерять порядка 1 млн налоговых сборов.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна ведет «борьбу за энергетическую независимость» и не планирует идти на уступки России ради более дешевого газа.

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