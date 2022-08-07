«Страна.ua» сообщила о резком подорожании газа для производств на Украине

Стоимость закупочных цен на газ для бизнеса на Украине с июля выросла на 50% и составила 45 гривен за кубометр. Об этом сообщил украинский портал «Страна.ua».

По его информации, газ для производителей стоил до 30 гривен ($0,82 по курсу Нацбанка Украины) за кубометр, а за последнюю неделю его стоимость подорожала до 45 гривен ($1,23).

По данным издания, обычно предприятия закупают газ заранее, поэтому в августе они еще будут работать на топливе, оплаченном по цене 28,5 гривен за кубометр, а в сентябре начнутся поставки газа, законтрактованного по 45 гривен. Однако те, кто не успел купить по июльским ценам, будет переходить на дорогой газ уже сейчас.

Портал также сообщает, что прогнозируется очередная волна роста цен на товары и новый виток инфляции. Кроме того, многие сахарные заводы могут свернуть производство.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что потребление газа на территории Украины снизилось на 40% после 24 февраля.

27 июля сообщалось, что цена на газ в Европе впервые поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Рост цены за тысячу кубометров произошел на фоне сообщений о сокращении прокачки по газопроводу «Северный поток».