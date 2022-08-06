Эксперт: российскому бизнесу разумно стараться жить в «рублевой вселенной»

Эксперт рейтингового агентства «Эксперт-РА» Антон Табах заявил, что российским компаниям разумно стараться жить в «рублевой вселенной». Об этом он сообщил ТАСС.

«В сложившейся обстановке корпорациям, особенно тем, кто не вовлечен активно во внешнеторговые операции, разумно стараться жить в «рублевой вселенной» либо, когда нужен выход из рублей, в валюте, у которой меньше рисков столкнуться с проблемами, с которыми столкнулись доллар и евро», — сказал он.

Ранее сообщалось, что больше россиян стали считать, что рубль — это лучшая валюта для хранения сбережений.

43% респондентов назвали рубль наилучшей валютой для хранения денег. Это почти в два раза больше, чем в январе, и на 10% больше, чем в марте.

При этом доверие россиян к евро и доллару значительно снизилось. Лишь 5% назвали европейскую валюту лучше для сбережений, и 12% так отозвались об американской валюте. В январе евро лучшей валютой для сбережений назвали 15%, доллар — 23% участников опроса.

57% опрошенных считают допустимым хранить свои сбережения полностью или частично в рублях. В январе за хранение сбережений в рублях выступал 41% опрошенных.