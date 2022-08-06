В Туркмении выяснили, что смогут добывать еще 700 тыс. газа в сутки на новом месторождении

На газовом месторождении Шерепли на юго-востоке Туркмении получен промышленный приток природного газа. Об этом сообщает газета Nebit-Gaz.

«По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тысяч кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сейчас в велаяте бурят еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.

2 июля президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с турецкой компанией «Чалык энерджи» будет заключен контракт на проектирование и строительство солнечной и ветряной электростанции.

Ранее Иран и Азербайджан подписали соглашение о намерении в два раза нарастить своповые (поставки по схеме замещения) поставки газа из Туркмении.