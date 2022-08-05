Bloomberg: возможность Европы пережить зиму зависит от погоды в азиатских странах

По мере того как европейские государства пытаются отказаться от энергоресурсов из России и стремятся обеспечить достаточные запасы на зиму, их стремление пережить зиму в тепле теперь во многом зависит от азиатских стран. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Япония, Южная Корея и Китай являются одними из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа и угля. По словам обозревателя Bloomberg Абхишека Рохатги, с наступлением отопительного сезона эти азиатские страны разделяют с Европой пик спроса на энергоресурсы, а любое падение температуры спровоцирует ожесточенную борьбу за топливо.

«Во многом ситуация с отоплением в Европе будет зависеть от погоды на другом конце света. Более холодная, чем обычно, зима может привести к резкому скачку цен, если российские поставки в Европу останутся на низком уровне», — считает журналист.

Ранее Politico писал, что европейцы наслаждаются последним летним теплом перед приходом настоящей «русской зимы» на фоне растущих цен на энергоносители и продовольствие.